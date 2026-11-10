Visita del papa León XIV a Chiclayo: pasajes subirían hasta 200% y demanda se disparará

La próxima visita del papa León XIV a Chiclayo viene generando un importante movimiento en el sector del transporte terrestre interprovincial. Ante la llegada de miles de fieles y viajeros a la región Lambayeque, las empresas de buses y plataformas de venta de pasajes proyectan que la demanda de viajes aumentaría hasta 150% durante el 13 y 14 de noviembre, mientras que las tarifas podrían registrar incrementos de hasta 200%.

Según información recogida por el diario Gestión, kupos.pe reportó un crecimiento de 23% en las compras de pasajes realizadas con más de 15 días de anticipación, mientras que redBus registró un incremento cercano al 190% en este tipo de reservas para las fechas relacionadas con la visita papal. Asimismo, las búsquedas de pasajes hacia Chiclayo aumentaron aproximadamente 30% respecto al 2025, reflejando el interés de pasajeros procedentes de Lima, Trujillo, Piura, Tumbes, Cajamarca y otras ciudades del país.

¿Cuánto subirán los pasajes hacia Chiclayo?

El incremento de viajeros también impactaría directamente en los precios. De acuerdo con kupos.pe, quienes adquirieron sus boletos entre 15 y 20 días antes del viaje encontraron tarifas entre 5% y 8% superiores a las habituales. Sin embargo, las compras efectuadas entre siete y ocho días antes de la salida podrían registrar aumentos de entre 50% y 200%. Por su parte, redBus identificó un alza cercana al 20% en la ruta Lima-Chiclayo, mientras que CIVA elevó sus tarifas en 30% en algunos de sus recorridos más solicitados.

Empresas refuerzan sus flotas ante llegada del papa

Para responder a la demanda, CIVA incorporó 50 unidades adicionales a su flota de 250 buses y proyecta movilizar alrededor de 5,000 pasajeros durante las fechas del evento, considerando los viajes de ida y vuelta. Entretanto, FlixBus ampliará su oferta mediante la incorporación de AC Verde, con una ruta diaria entre Lima y Chimbote desde el 9 de noviembre. Estas medidas buscan reforzar la capacidad del transporte interprovincial ante la llegada de peregrinos nacionales y extranjeros.

El movimiento generado por la visita papal también representa una oportunidad económica para el sector. Kupos.pe proyecta alcanzar ventas cercanas a S/25 millones durante noviembre, frente a los S/17 millones y S/18 millones registrados en un mes habitual. No obstante, las empresas mantienen su atención en las posibles interrupciones de carreteras asociadas al Fenómeno de El Niño, así como en el incremento de los costos operativos, factores que podrían afectar la disponibilidad de servicios y el desplazamiento de pasajeros durante las próximas semanas. (Con información de diario Gestión).