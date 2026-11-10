Sujetos disparan contra camioneta y hieren a conductor que viajaba con sus hijos en Arequipa

Uno de los proyectiles atravesó el parabrisas e hirió al conductor. Los atacantes escaparon en una motocicleta y no pudieron ser ubicados durante el operativo policial.

Un padre de familia identificado como Juan Pacompia Aragón fue atacado a balazos por dos sujetos que lo perseguían a bordo de una motocicleta mientras se desplazaba en su camioneta junto a sus dos hijos. El violento episodio ocurrió minutos después de las 9:00 de la mañana en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa.

El atentado se registró en las inmediaciones de la avenida Corpac, cuando los desconocidos interceptaron la camioneta de placa V9V-485 y abrieron fuego contra sus ocupantes. Pese a resultar herido, el conductor consiguió mantener el control de la unidad y continuar su recorrido hasta la comisaría de Zamácola, donde llegó junto a sus hijos para solicitar ayuda a los efectivos policiales.

La hija del agraviado manifestó ante los agentes que los atacantes habrían intentado secuestrarla, Asimismo, los policías desplegaron un operativo de búsqueda por los alrededores para ubicar a los responsables.

PADRE DE FAMILIA FUE HERIDO DURANTE ATAQUE ARMADO

Luego de ser trasladado a la dependencia policial, Juan Pacompia Aragón fue llevaddo al centro de salud de Zamácola para recibir atención médica por la herida de bala que presentaba en el brazo derecho.

El atentado generó preocupación debido a que los disparos fueron realizados mientras el hombre viajaba acompañado de sus dos hijos. Uno de los proyectiles logró atravesar el parabrisas de la camioneta, lo que evidenció el riesgo al que estuvieron expuestos sus ocupantes durante la persecución protagonizada por los dos desconocidos.

DIVINCRI INVESTIGA PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

Por otro lado, hasta la comisaría de Zamácola llegaron peritos de Criminalística y detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes iniciaron las diligencias para recoger evidencias, analizar las circunstancias del atentado e identificar a los responsables.