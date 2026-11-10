Ayacucho: indignados vecinos casi linchan a sujeto que asaltó y golpeó a una muchacha

Vecinos del barrio de Yuraq Yuraq, en la ciudad de Huamanga, región Ayacucho, detuvieron a un hombre que minutos antes había robado su celular a una joven, a la que golpeó, pues se resistió al asalto.

Los vecinos reaccionaron rápidamente ante los desesperados gritos de la muchacha pidiendo ayuda y lograron interceptar al acusado, quien intentaba escapar a bordo de una mototaxi de color azul.

VÍCTIMAS DE ASALTOS

Varios pobladores comenzaron a golpear al ladrón; un efectivo de la Policía Nacional llegó al lugar y consiguió controlar la situación, evitando que el hombre fuera linchado por los indignados vecinos.

Los moradores señalaron que son permanentemente víctimas de asaltos, que los delincuentes no respetan a nadie, roban a adultos mayores, escolares, embarazadas, y la policía brilla por su ausencia.