Escolares reciben al Papa León XIV con música, fe y emoción

A pocas horas de la llegada del Papa León XIV al Perú, escolares rindieron un emotivo homenaje en la sede central del Ministerio de Educación, en San Borja. Entre música, voces infantiles y expresiones de fe, autoridades y trabajadores se unieron para darle la bienvenida al Santo Padre y transmitirle el cariño de un país que lo espera con los brazos abiertos.

Los grandes protagonistas fueron los niños y jóvenes del elenco de Orquestando y el coro de niños del núcleo Orquestando en la IE. Bartolome Herrera , quienes interpretaron “León, hermano del camino”, composición de Jaime Montoya inspirada en la fe. Con sus voces e instrumentos, ofrecieron mucho más que una presentación musical: compartieron un mensaje de esperanza, paz y fraternidad, nacido del talento, la dedicación y la sensibilidad de quienes encuentran en el arte una forma de expresar lo que llevan en el corazón.

La viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, destacó la formación artística de los integrantes de Orquestando y la emoción de verlos interpretar una composición dedicada al Papa León XIV. Señaló que su participación demuestra la importancia de ofrecer niños y adolescentes espacios donde puedan desarrollar su creatividad, expresar sus sentimientos y compartir su talento con la sociedad.

“Todos sabemos el recibimiento que tendrá nuestro Papa León XIV en el Perú, un país que guarda un cariño especial por él. Su visita tiene un significado muy especial para nuestra sociedad y qué mejor manera de expresarlo que a través de los niños, quienes con la pureza de sus corazones le darán la bienvenida. Queremos que el Santo Padre encuentre un país que, más allá de sus diferencias, comparte una misma aspiración, construir una sociedad mejor, donde el bienestar y las oportunidades alcancen a cada uno de sus ciudadanos”, expresó.

Por su parte, el viceministro de Gestión Institucional, Luis Aleman Nakamine, destacó el esfuerzo y la perseverancia de los jóvenes músicos, especialmente en el año en que Orquestando celebra 15 años de trabajo al servicio de la educación artística.

“Hoy, nuestros jóvenes no solo interpretan música, le ofrecen al Santo Padre el fruto de años de esfuerzo, disciplina y sueños compartidos. Cada nota refleja horas de estudio y esperanza. Son 15 años en los que la música ha transformado vidas, unido familias y abierto nuevos horizontes para miles de niños y jóvenes de todo el país”, manifestó.

Añadió que la música es un lenguaje universal que transmite afecto, fraternidad y paz, y recordó que educar también significa enseñar a amar, convivir, respetar y ser solidarios.

En esa línea, señaló que el mensaje del Papa León XIV inspira a seguir construyendo escuelas y una sociedad en la que la justicia, la ternura y la fraternidad estén presentes en la formación de los estudiantes.

Orquestando es una iniciativa pedagógica del Ministerio de Educación que ofrece talleres gratuitos de formación musical a estudiantes de inicial, primaria y secundaria de instituciones educativas públicas y privadas. A través de una metodología lúdica e inclusiva, desarrolla talentos, fortalece la autoestima, favorece la regulación emocional y contribuye a la integración social.

Así, con las voces de sus niños y jóvenes, el Ministerio de Educación expresó una bienvenida que trasciende las palabras. Un homenaje en el que la música se convirtió en abrazo, la fe en esperanza y el talento de las nuevas generaciones en el mejor mensaje de fraternidad para el Papa León XIV.