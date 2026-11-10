Papa León XIV en Perú: conoce la agenda de sus actividades del 11 al 16 de noviembre

El papa León XIV llegará al Perú este miércoles 11 de noviembre. Su recepción oficial se realizará en la Base Aérea del Callao y, posteriormente, se trasladará a Palacio de Gobierno para participar en una ceremonia de bienvenida y sostener reuniones con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El jueves 12, el Santo Padre desarrollará actividades en Lima, entre ellas un encuentro con los obispos peruanos, una celebración religiosa en la Catedral de Lima y una reunión con jóvenes y universitarios. Al día siguiente viajará a Chiclayo, donde celebrará una misa en las Pampas de Pimentel y participará en encuentros con representantes de la Iglesia y de la comunidad universitaria.

Recorrido por Chiclayo, Cusco y Pucallpa

El sábado 14, León XIV continuará su agenda en la región Lambayeque con actividades religiosas, entre ellas una celebración en Santa Cruz de Succhabamba y un encuentro con fieles en Chiclayo. El domingo 15 viajará a Cusco para reunirse con representantes de la Iglesia y la población, y luego se trasladará a Pucallpa, donde tendrá actividades con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, además de celebrar una misa.

La visita concluirá el lunes 16 de noviembre en Lima. Ese día, el pontífice visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas. Finalmente, participará en la ceremonia oficial de despedida antes de emprender su viaje de retorno a Roma.