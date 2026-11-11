Agricultores del Valle del Mantaro enfrentan retrasos en sus siembras por falta de lluvias

Los productores enfrentan dificultades para garantizar la humedad de sus terrenos agrícolas. El especialista recomendó sembrar papa en noviembre y esperar hasta diciembre para instalar cultivos.

La escasez de precipitaciones continúa generando preocupación entre los agricultores del Valle del Mantaro, en la región Junín, debido a que las lluvias registradas durante noviembre y diciembre todavía se encuentran por debajo de sus niveles habituales.

Esta situación no garantiza la humedad necesaria en los terrenos de cultivo y podría comprometer el desarrollo de la próxima campaña agrícola, advirtió el especialista en agronomía del Senamhi Junín, Sergio Beteda Camarena.

A este panorama se suma la posibilidad de un nuevo veranillo entre la quincena de noviembre y la primera semana de diciembre, periodo en el que se produciría una interrupción de las precipitaciones. Entre los cultivos más perjudicados figura el maíz choclo, que registra más de mil hectáreas afectadas por las heladas ocurridas en octubre.

SENAMHI RECOMIENDA PROGRAMAR SIEMBRAS SEGÚN LAS LLUVIAS

Beteda Camarena recomendó a los agricultores iniciar durante noviembre la siembra de tubérculos, principalmente papa. En cambio, aconsejó esperar hasta diciembre, cuando las precipitaciones se encuentren más establecidas, para instalar cultivos de granos como cebada, trigo, quinua y maíz de la variedad San Jerónimo punta roja.

Asimismo, el especialista también advirtió sobre el elevado riesgo climático que enfrenta la región Junín, situación que podría agravarse por los efectos del fenómeno El Niño.

MÁS DE MIL HECTÁREAS DE MAÍZ CHOCLO RESULTARON AFECTADAS

Las heladas registradas en octubre ocasionaron daños en más de mil hectáreas de maíz choclo en la región, convirtiéndolo en uno de los cultivos más perjudicados por las condiciones climáticas.

Por otro lado, el Senamhi señaló que las precipitaciones habituales para noviembre alcanzan aproximadamente los 70 litros por metro cuadrado; sin embargo, los registros actuales permanecen por debajo de ese nivel.