Dos temblores sacudieron Junín con tres minutos de diferencia durante la madrugada

El IGP reportó dos temblores registrados con apenas tres minutos de diferencia en la región Junín, un especialista advirtió que la costa central del país mantiene energía sísmica acumulada desde 1746.

Dos movimientos sísmicos con tres minutos de diferencia y de moderada magnitud se registraron durante la madrugada de este jueves en la región Junín, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer temblor se produjo a la 1:00 a. m. y alcanzó una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte del IGP, su epicentro se localizó a 14 kilómetros al norte de Huasicancha, a una profundidad de 11 kilómetros. Posteriormente, a la 1:03 a. m., se registró un segundo movimiento telúrico de magnitud 3.3, cuyo epicentro se ubicó a 14 kilómetros al noroeste del mismo distrito y a igual profundidad.

COSTA CENTRAL DEL PERÚ MANTIENE ENERGÍA SÍSMICA

En medio de estos acontecimientos, el sismólogo César Jiménez Tintaya, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), advirtió sobre la energía sísmica acumulada en la costa central del Perú desde 1746, año en que ocurrió el último megaterremoto que afectó esta parte del país.

El especialista explicó que los terremotos registrados posteriormente, en 1940 en Huacho, 1966 en Barranca, 1974 en Chilca-Lima y 2007 en Pisco-Ica, permitieron liberar parcialmente la energía acumulada por los esfuerzos tectónicos. No obstante, precisó que estos eventos solo habrían liberado aproximadamente el 20 % de dicha energía.

POSIBLE TERREMOTO DE GRAN MAGNITUD EN LA REGIÓN CENTRAL

Jiménez Tintaya señaló a RPP que los terremotos ocurridos en los últimos años alcanzaron magnitudes de entre 8 y 8.1, pero no fueron suficientes para liberar toda la energía sísmica acumulada desde el siglo XVIII.

Por otro lado, el experto indicó que, de acuerdo con esta acumulación de energía, podría producirse un terremoto de magnitud entre 8.5 y 8.8 en la región central del Perú.