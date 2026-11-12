Papa León XIV pide construir una sociedad más justa basada en la fraternidad y la paz

El papa León XIV publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que invitó a promover una sociedad basada en la fraternidad, la solidaridad y el respeto. En su reflexión, resaltó que la dignidad de cada persona debe ser el fundamento para alcanzar una convivencia pacífica.

El pontífice planteó que los hogares deben ser espacios donde se aprenda la fraternidad y que las empresas promuevan el trabajo digno y la responsabilidad social. También pidió convertir las diferencias culturales en oportunidades de encuentro.

Papa León XIV destaca el valor del bien común

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer las instituciones para que mujeres y hombres puedan participar activamente y contribuir al bienestar colectivo.

Finalmente, sostuvo que una sociedad más justa se construye reconociendo el valor de cada ser humano, pues, según expresó, la dignidad de las personas es la base de una paz verdadera.