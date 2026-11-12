Jóvenes comparten conmovedores testimonios de fe durante visita del papa León XIV

Durante la vigilia con el Papa León XIV y con más de 50 mil jóvenes en el Estadio Nacional, Joao Fernando Meza Málaga, de 18 años y estudiante de Medicina Humana, compartió un testimonio sobre las dificultades personales que enfrentó desde su infancia y cómo logró encontrar en la fe una motivación para seguir adelante.

El joven contó que atravesó momentos de soledad, inseguridad y problemas que muchas veces lo llevaron a pensar en rendirse. Sin embargo, al acercarse a su parroquia descubrió su pasión por la danza, una actividad que le permitió expresarse, fortalecer su relación con Dios y encontrar una oportunidad para ayudar a otras personas.

Fieles relatan sus experiencias y emoción por el papa León XIV

Fuera del Estadio Nacional, Marcos contó que tuvo una reunión privada con el papa León XIV en la Nunciatura Apostólica, donde recibió dos rosarios bendecidos por el pontífice, uno para él y otro para su madre. También destacó que pudo conversar con el santo padre sobre algunas problemáticas de la Iglesia católica.

Por su parte, Jessica, una de las fieles que no logró ingresar al estadio, llegó hasta los exteriores de la Nunciatura para intentar ver al pontífice. Señaló que esperaba recibir su bendición y escuchar un mensaje de fe y esperanza. Además, pidió salud para su familia, paz para el país y mayor solidaridad entre las personas.