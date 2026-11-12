Papa León XIV invita a los jóvenes a vivir su fe y fortalecer su amistad con Cristo

El papa León XIV dirigió un mensaje a miles de jóvenes reunidos en el Estadio Nacional, donde los invitó a reflexionar sobre sus sueños, preocupaciones y el propósito de sus vidas. Durante su intervención, destacó que Jesús se interesa por sus inquietudes y los acompaña incluso en los momentos más difíciles.

El pontífice abordó el sufrimiento, la soledad y la incertidumbre que pueden experimentar las nuevas generaciones. En ese sentido, les pidió no tener miedo de acudir a Jesús, expresar sus preocupaciones y buscar el apoyo de las personas que los quieren. También los animó a desarrollar sus talentos y comprometerse con proyectos que contribuyan al bien común.

El papa destaca la amistad como camino de fe

En otro momento, León XIV resaltó la importancia de construir una amistad cercana con Cristo a través de la oración, la Eucaristía y la escucha de su palabra. Asimismo, alentó a los jóvenes a cultivar relaciones sinceras, basadas en el perdón, la solidaridad y el acompañamiento mutuo.

Finalmente, el santo padre los exhortó a no sentirse solos frente a sus dificultades y a acercarse a quienes necesitan ayuda. «El Señor no quita nada, lo da todo», expresó, al invitarlos a confiar en Jesús como un amigo que los conoce, los ama y nunca los abandona.