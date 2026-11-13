Papa León XIV: cientos de fieles realizaron vigilia en las Pampas de Pimentel en Chiclayo

Desde la tarde de ayer, cientos de familias comenzaron a llegar a las Pampas de Pimentel en Chiclayo para asistir a la misa que esta mañana, desde las 10:00 a.m., oficiará el papa León XIV. Señalaron que buscaban tener una buena ubicación y ver de cerca al religioso.

En todo momento se observó orden en el desplazamiento de los fieles. Mientras personal de la Diócesis de Chiclayo daba los últimos retoques al escenario, colocaban flores, limpiaban, realizaban pruebas de sonido y policías inspeccionaban todo el perímetro.

CIUDADANOS EXTRANJEROS

Pero no solo peruanos llegaron al lugar para hacer vigilia, también varios ciudadanos provenientes de Ecuador, Colombia y Venezuela; los extranjeros se mostraron muy emocionados de poder estar presentes en la liturgia que oficiará el sumo pontífice.

Según la programación, se tiene previsto que el papa León XIV llegue a la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, alrededor de las 9:10 a.m. Se realizan actividades musicales en el lugar como preámbulo a la misa que se iniciará desde las 10:00 a.m.