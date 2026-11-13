Minedu prohíbe castigos físicos y establece nuevas reglas de disciplina escolar en La Libertad

El Decreto Supremo N.° 021-2026-MINEDU prohíbe cualquier forma de castigo físico y clasifica las conductas escolares en faltas leves, graves y muy graves.

Las instituciones educativas públicas y privadas de la región La Libertad deberán actualizar sus reglamentos internos y documentos de gestión antes del próximo 23 de noviembre, como parte de las nuevas disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación (Minedu) para regular la disciplina escolar en los colegios.

La medida fue comunicada por la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), que precisó que los centros educativos cuentan con un plazo máximo de 15 días calendario para adecuarse al Decreto Supremo N.° 021-2026-MINEDU.

Asimismo, la disposición prohíbe expresamente cualquier forma de castigo físico contra los estudiantes y establece una clasificación de las conductas que incumplen las normas escolares en tres niveles: faltas leves, graves y muy graves.

COLEGIOS DEBERÁN ADECUAR SUS REGLAMENTOS INTERNOS

De acuerdo con la Gerencia Regional de Educación, los colegios deberán incorporar las nuevas disposiciones en sus documentos de gestión dentro del plazo establecido, que vence el 23 de noviembre.

La normativa contempla tres categorías para identificar las conductas que vulneran las disposiciones escolares: faltas leves, faltas graves y faltas muy graves, donde se prohíben los castigos físicos como mecanismos para corregir el comportamiento de los estudiantes.

GRELL PIDE COMPROMISO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Por otro lado, el gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez Román, sostuvo que la aplicación de estos lineamientos requiere la participación y el compromiso de todos los integrantes de la comunidad educativa. “La disciplina escolar no debe entenderse como una imposición de castigos, sino como un proceso formativo que permita a nuestros estudiantes reconocer sus responsabilidades, desarrollar una convivencia respetuosa y aprender a resolver los conflictos”, expresó.