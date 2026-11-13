Papa León XIV: un emocionado pontífice llegó a Chiclayo y fue recibido a ritmo de marinera

Sin lugar a dudas, fue uno de los momentos más emocionantes. El papa León XIV llegó esta mañana a Chiclayo; el avión que lo trasladó aterrizó en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

Tras saludar a las autoridades y personalidades presentes, se dirigió a una pequeña tarima acondicionada en el lugar, donde pudo presenciar una presentación de la tradicional marinera norteña.

MUY EMOCIONADO

El Santo Padre contempló con alegría el espectáculo; los bailarines, vestidos de negro, rojo y blanco, lucieron sus sombreros tradicionales y portaron banderas del Perú y del Vaticano.

En varios momentos se notó muy emocionado al sumo pontífice, que volvió a la ciudad donde fue guía espiritual por varios años y se le recuerda con agradecimiento por su gran labor pastoral.