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Hace 2 horas

Papa León XIV celebra misa en Chiclayo: Es una bendición estar de nuevo con ustedes

Esta mañana, el santo padre llegó a la ciudad de Chiclayo y se dirigió a las Pampas de Pimentel para oficiar una misa, fue recibido por miles de personas.

Foto RFI. FR



ACTUALIZACIÓN

- Los invito a que asumamos el compromiso de compartir la viva esperanza que es Jesucristo

- Sin verdad, el amor cae en sentimentalismo y la verdad sin amor es rígida y fría

- La caridad es inseparable de la verdad

- El deber urgente e ineludible de todo bautizado es el anuncio del Evangelio

- La proclamación de la fe va unida a la caridad y a la ayuda a los más necesitados

Gracias por su cariño, apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud

-  Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes

-  Dice es una gran alegría volver a Chiclayo

-  Se inicia la misa

- Se calcula que asisten más de un millón de personas 

- Papa León se prepara para iniciar la misa en las Pampas de Pimental

NOTA ANTERIOR

El papa León XIV aterrizó la mañana en la base aérea Pedro Ruiz Gallo y fue recibió por las principales autoridades, los miembros de la Diócesis de Chiclayo y decenas de fieles.

Tras una breve ceremonia se dirigió a las Pampas de Pimentel, donde tiene previsto realizar una multitudinaria misa. Para esta actividad llegaron fieles hasta de países vecinos.


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