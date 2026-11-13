Papa León XIV celebra misa en Chiclayo: Es una bendición estar de nuevo con ustedes

ACTUALIZACIÓN
- Los invito a que asumamos el compromiso de compartir la viva esperanza que es Jesucristo
- Sin verdad, el amor cae en sentimentalismo y la verdad sin amor es rígida y fría
- La caridad es inseparable de la verdad
- El deber urgente e ineludible de todo bautizado es el anuncio del Evangelio
- La proclamación de la fe va unida a la caridad y a la ayuda a los más necesitados
- Gracias por su cariño, apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud
- Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes
- Dice es una gran alegría volver a Chiclayo
- Se inicia la misa
- Se calcula que asisten más de un millón de personas
- Papa León se prepara para iniciar la misa en las Pampas de Pimental
NOTA ANTERIOR
El papa León XIV aterrizó la mañana en la base aérea Pedro Ruiz Gallo y fue recibió por las principales autoridades, los miembros de la Diócesis de Chiclayo y decenas de fieles.
Tras una breve ceremonia se dirigió a las Pampas de Pimentel, donde tiene previsto realizar una multitudinaria misa. Para esta actividad llegaron fieles hasta de países vecinos.