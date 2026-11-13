Sismo de magnitud 5.9 se registra en Ica: genera pánico entre los ciudadanos

Un sismo de magnitud 5.9 se registró la mañana de este viernes 13 de noviembre en Ica, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 11:43 a. m. y causó alarma entre los habitantes de la región.

De acuerdo con la información difundida por el IGP, el temblor se produjo a una profundidad de 32 kilómetros y tuvo su epicentro en la zona de Marcona, ubicada en Nasca. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían reportado personas heridas, víctimas mortales ni daños materiales de consideración.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes y otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Asimismo, aconseja evacuar de manera ordenada hacia las zonas seguras previamente identificadas. En caso de no poder abandonar el inmueble, es importante ubicarse cerca de columnas o muros estructurales, además de contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad.