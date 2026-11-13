Edwin Oviedo y Teófilo Cubillas se reunirán con el papa León XIV en la ciudad de Chiclayo

La reunión en Chiclayo tendrá como protagonistas al pontífice, al histórico futbolista peruano y al expresidente de la FPF, quienes comparten recuerdos vinculados al fútbol nacional.

La visita del papa León XIV a Chiclayo tendrá un momento especial relacionado con el fútbol peruano. El sumo pontífice tiene previsto reencontrarse este viernes con el exfutbolista Teófilo Cubillas y el empresario Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El santo padre que tiene un vínculo con el deporte chiclayano, exactamente con el Juan Aurich, que por manos del empresario Edwin Oviedo recibió la camiseta del Ciclón del norte. Ahora, convertido en papa León XIV, volverá a recibir una indumentaria del equipo chiclayano.

CUBILLAS YA SE REUNIÓ CON EL PAPA LEÓN XIV EN EL VATICANO

El primer encuentro entre el exfutbolista y el sumo pontífice se produjo en enero de este año, durante una audiencia en el Vaticano. En aquella oportunidad, Cubillas estuvo acompañado de su esposa Betty, Edwin Oviedo y Ricardo Gareca.

Además, el 'Nene' entregó al papa una camiseta de la selección peruana que utilizó en el Mundial de Argentina 1978, torneo en el que anotó cinco de sus diez goles en las Copas del Mundo.

JUAN AURICH VOLVERÁ A ESTAR PRESENTE EN EL ENCUENTRO

Por otro lado, la relación entre Edwin Oviedo y Robert Francis Prevost también tendrá un nuevo capítulo durante esta visita. El empresario, quien retomó la presidencia de Juan Aurich en mayo pasado, forma parte de la organización de las actividades papales y tiene previsto entregar otra camiseta del equipo chiclayano, que consiguió el campeonato peruano en 2011.