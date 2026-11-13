Papa León XIV llegó al santuario Nuestra Señora de la Paz para reencontrarse con la comunidad de Chiclayo

El papa León XIV llegó al santuario Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo, como parte de las actividades programadas durante su visita al norte del país. Luego de celebrar una multitudinaria misa en las Pampas de Pimentel, el pontífice se trasladó desde el obispado hasta este recinto religioso, donde fue recibido por fieles que esperaban su paso con carteles, banderas y muestras de cariño.

Un encuentro con su antigua comunidad pastoral

En el santuario, León XIV tenía previsto reunirse con obispos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales, en una ceremonia de carácter cercano y emotivo. El encuentro representa un reencuentro con la comunidad religiosa de Chiclayo, donde desarrolló parte importante de su labor pastoral antes de asumir el pontificado.

La jornada estuvo marcada por la multitudinaria participación de fieles en las Pampas de Pimentel, donde el papa recorrió alrededor de 600 metros en el papamóvil para saludar a los asistentes. Durante su desplazamiento por Chiclayo, numerosas personas también se congregaron en las calles para verlo y recibir su bendición.

Tras esta actividad, el pontífice continuará con su agenda en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde sostendrá un encuentro con jóvenes de 18 universidades de la macrorregión norte. Se espera la asistencia de aproximadamente 10 000 participantes, en una de las actividades centrales de su visita a Chiclayo.