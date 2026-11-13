Papa León XIV en Chiclayo: “No hay misión sin comunión”, el emotivo mensaje que dejó a la Iglesia peruana

El papa León XIV protagonizó un emotivo reencuentro con la comunidad religiosa de Chiclayo durante su visita al santuario Nuestra Señora de la Paz, donde se reunió con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, seminaristas y representantes de distintos grupos pastorales del Perú. Visiblemente conmovido por regresar a la ciudad donde desarrolló parte de su labor religiosa, el pontífice agradeció el recibimiento y destacó el vínculo que mantiene con quienes compartieron su camino pastoral. “Al venir hoy entre ustedes como sucesor del apóstol San Pedro, siento aún más fuerte el vínculo que nos une en Cristo”, expresó.

Un llamado a caminar juntos y fortalecer la fe

Durante su mensaje, León XIV resaltó la importancia de la sinodalidad, concepto que invitó a llevar a la práctica mediante una Iglesia que escuche, dialogue y permita la participación de todos sus integrantes. “No hay misión sin comunión”, afirmó ante los asistentes. Asimismo, recordó que la identidad cristiana nace del bautismo y que la evangelización no es una responsabilidad exclusiva de sacerdotes y religiosos, sino de toda la comunidad. “Antes de cualquier servicio, cargo, profesión o ministerio somos bautizados”, señaló.

El pontífice también hizo hincapié en la necesidad de que la Iglesia permanezca cercana a las personas que atraviesan situaciones difíciles, especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza y exclusión. En ese sentido, sostuvo que acompañar a las familias, los jóvenes, los migrantes y los pueblos originarios forma parte de su misión. “El compromiso con la justicia, la paz y el bien común no son tareas opcionales, son exigencias de nuestra misión eclesial”, manifestó durante su intervención.

Finalmente, el papa León XIV animó a los representantes de las comunidades religiosas a mantener su compromiso con la evangelización y construir espacios de participación. “Los animo a perseverar en esta tarea”, expresó antes de impartir su bendición a los presentes. También pidió que las comunidades descubran la belleza de caminar juntas y contribuyan, desde sus diferentes vocaciones, a fortalecer la fe. Su mensaje concluyó con una invocación al Señor de la Paz para que bendiga los esfuerzos de quienes trabajan por el bienestar de la comunidad y el crecimiento de la Iglesia en el Perú.