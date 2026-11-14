Papa León XIV presidirá hoy coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo

Esta mañana, el pontífice presidirá la coronación de la Santísima Virgen María Madre Inmaculada; el evento se desarrollará en el atrio de la Catedral de Chiclayo, que contará con una capacidad aproximada para 15.000 fieles.

Ante el interés de miles de personas, nacionales y extranjeras, por estar presentes en el acto, las autoridades del obispado de Chiclayo pidieron la comprensión a quienes no puedan acceder al recinto por falta de espacio.

SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA

Por otro lado, destacaron la estrecha relación pastoral del papa León XIV con la diócesis de Chiclayo e indicaron que su llegada a la ciudad representa un encuentro con una comunidad que conoce y lo tiene siempre presente.

Tras el evento en la Catedral de Chiclayo, el sumo pontífice viajará en helicóptero hacia la localidad cajamarquina de Santa Cruz de Succhabamba, donde celebrará una misa, que según la agenda comenzará a las 11:00 a. m.