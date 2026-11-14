Papa León XIV: fieles acampan en la explanada Santa Cruz de Cajamarca para presenciar misa

Cientos de personas pernoctaron en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para presenciar la multitudinaria misa que hoy celebrará el papa León XIV.

Provistos de carpas, gorras y botellas con agua, las personas, varias de ellas llegadas de Ecuador y Colombia, llegaron la tarde de ayer al lugar para lograr una buena ubicación.

JORNADA HISTÓRICA

La expectativa crece conforme se acerca el esperado encuentro con el sumo pontífice; la misa congregará a miles de personas y será una jornada histórica para toda la región.

Al lugar, conocido también como Las Pampas de Aviación de Santa Cruz, continúan llegando cientos fieles para la celebración eucarística, programada para las 11:00 a. m.