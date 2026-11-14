Cusco: al menos tres fallecidos, entre ellos un niño, deja despiste y caída de auto a un abismo

El accidente se registró en el distrito de Chinchaypujio, provincia cusqueña de Anta. Dos adultos y un niño fallecieron la tarde de ayer tras la caída del auto en el que viajaban a un abismo.

Agentes de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña descendieron y ubicaron el vehículo que se encontraba completamente destrozado. Los cuerpos estaban a varios metros de distancia.

MUY CONSTERNADOS

Las víctimas, que salieron disparadas de la unidad que cayó dando vueltas, fueron identificadas como: Norma A. (54), propietaria del auto; Frank S. (28) y el pequeño Pedro S. (10).

Familiares de los fallecidos llegaron al lugar y se mostraron muy consternados. Las indagaciones sobre las circunstancias del fatal suceso están a cargo de peritos de la Policía Nacional.