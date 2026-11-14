Papa León XIV corona a la Virgen Inmaculada: "Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo"

El pontífice recordó su labor pastoral por tierras lambayecanas durante un emotivo acto litúrgico, previo a su traslado hacia Cajamarca.

Durante la ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada, realizada en el atrio de la Catedral de Chiclayo, el papa León XIV elevó su mirada y corazón con cariño filial hacia la advocación mariana, expresando los recuerdos de su labor episcopal en la jurisdicción norteña.

"Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo. Tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades. Me enseñaste a encontrarme con su gente y a estar atento a sus necesidades", manifestó el pontífice.

Asimismo, el Santo Padre señaló que la Madre Celestial le enseñó a estar atento a las necesidades del prójimo, haciendo una analogía con las bodas de Caná, tras anunciar formalmente que confía su vida y su ministerio como sucesor de Pedro al Corazón Inmaculado de María.

Invocación al pueblo y oración

En otro momento de su intervención, el pontífice solicitó la protección celestial para el pueblo de Dios que peregrina en estas tierras, pidiendo que la advocación guíe permanentemente a los fieles hacia su Hijo Jesucristo.

Antes de concluir el acto y previo a su viaje hacia Cajamarca para presidir una misa, el Santo Padre invitó a los asistentes a unirse para compartir una oración conjunta dedicada a la Madre Celestial, invocando a Santa María como aquella llena de la presencia de Dios que obedeció humildemente la voluntad de Dios.