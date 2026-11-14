Papa León XIV: fieles abarrotaron alrededores de la Catedral de Chiclayo para ver al pontífice

Un ambiente de fiesta se vive estos días en la región Lambayeque por la visita del papa León XIV. Todos quieren ver y saludar al "Padre Roberto", así lo conocían cuando fue obispo de la ciudad de Chiclayo, entre 2015 y 2023.

Por ello, esta mañana, cientos de fieles de todas las edades abarrotaron los alrededores de la Catedral de Chiclayo, donde el sumo pontífice presidió el rito de Coronación de la Virgen Inmaculada.

EXPLANADA DE SANTA CRUZ

Tras la ceremonia, el religioso salió hasta el atrio del templo para saludar a las personas que no lograron entrar y conversó con algunas; luego partió a la Base Aérea de Chiclayo para viajar a Cajamarca, donde oficiará una misa.

El Santo Padre celebrará la liturgia en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. En el lugar, cientos de personas, algunas llegadas del extranjero, acampan desde la tarde de ayer. Tras la ceremonia, retornará a Chiclayo.