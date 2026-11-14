El Niño costero extraordinario se mantendría hasta inicios de invierno de 2027, según Enfen

El Niño costero, iniciado en marzo de 2026, se mantendría con una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y se debilitaría progresivamente hasta julio de 2027, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

Dicho organismo técnico en su Comunicado Oficial N° 20-2026 del 13 de noviembre, indicó que el calentamiento del mar persiste en gran parte del Pacífico tropical, alcanzando su máxima intensidad en la superficie frente a la costa peruana.

Asimismo, la entidad precisó que El Niño en el Pacífico central región Niño 3.4, continuará con una magnitud muy fuerte hasta febrero de 2027, para luego iniciar un declive que lo llevará a una condición neutra en junio de 2027. Como consecuencia de este escenario oceánico, las precipitaciones previstas entre noviembre de 2026 y enero de 2027 continuarán por encima de lo normal en la costa norte, sierra norte occidental, costa central y sierra central occidental, intensificándose durante el verano de 2027 con episodios de moderada a fuerte intensidad, principalmente en el norte del país.

Impacto en caudales, nivel del mar y advertencias

El Enfen detalló que los caudales de los ríos se mantendrán superiores a lo normal en la costa norte, con registros muy altos en Tumbes y Piura, tendencia que se extenderá a la costa centro y sur desde enero de 2027 para cuencas como el Chillón, Rímac, Lurín, Pisco e Ica. En contraste, los embalses del centro y sur del país continuarán descendiendo.

La comisión señaló que el nivel del mar se mantendrá por encima de su promedio en todo el litoral, con mayor elevación en la zona norte, y advirtió una alta probabilidad de oleajes anómalos provenientes del norte entre diciembre de 2026 y enero de 2027 que incrementarán el riesgo de inundación y erosión costera en playas de baja pendiente. Respecto a los recursos hidrobiológicos, la anchoveta presentará núcleos de concentración muy cerca de la costa con distribución profunda.