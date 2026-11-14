Pucallpa: comunidades amazónicas se alistan para ver al papa León XIV

En vísperas de las actividades centrales por la visita del papa León XIV, las comunidades amazónicas de Pucallpa se alistan para sostener un encuentro con el Sumo Pontífice y presentarle sus principales demandas y propuestas de conservación ambiental.

Herlin Odicio, vicepresidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), detalló que la entidad representa a 20 pueblos indígenas, 13 federaciones y 256 comunidades distribuidas en las regiones de Ucayali, Loreto y Huánuco.

En diálogo con Panamericana Televisión, señaló que el Estado peruano mantiene una deuda histórica con los pueblos originarios al no considerar su existencia en todo el país. Por esta razón, las comunidades confían en que la llegada del pontífice sirva para exigir al gobierno el cumplimiento estricto de los tratados internacionales vinculantes en materia de derechos indígenas.

Odicio enfatizó que la protección de los territorios ancestrales y de la Amazonía no responde únicamente al beneficio de los pueblos originarios, sino a la supervivencia del mundo entero. Ante ello, los representantes participarán en la reunión oficial para entregar cartas con sus reclamos y propuestas, respaldando a sus delegados en este espacio de diálogo.

Delegaciones trujillanas y preparativos en Cusco

Por otro lado, diversas delegaciones de fieles procedentes de Trujillo han arribado a Chiclayo para participar en las actividades litúrgicas y recordar la labor pastoral previa del entonces padre Robert Prevost. Una integrante de la comunidad agustina, destacó con emotividad la huella dejada por el actual Sumo Pontífice en tierras liberteñas, rememorando la fundación de casas de formación y la parroquia Santa Rita de Casia como parte de su legado espiritual.

En tanto, en la ciudad del Cusco se intensifican los preparativos con el traslado en procesión de la imagen de la Virgen de Belén, patrona jurada de la ciudad, desde la iglesia San Francisco hasta el convento de Santa Clara, donde permanecerá hasta ser llevada este domingo 15 de noviembre a la explanada de Sacsayhuamán para la entrega de la Rosa de Oro por parte del papa León XIV.