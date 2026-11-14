Papa León XIV en Cusco: instalación del estrado para misa en la Plaza de Armas está al 90%

La instalación del estrado para la misa que oficiará mañana el sumo pontífice en la Plaza de Armas del Cusco se encuentra al 90%; se calcula que unas 30 mil personas asistirán a la ceremonia.

También se instalarán pantallas gigantes en dos parques cercanos para que el público, que no logró obtener pases para la Plaza de Armas, no se pierda ningún detalle de la liturgia del papa León XIV.

ROSA DE ORO

El religioso rezará el Ángelus, también rendirá homenaje al venerado Señor de los Temblores, patrón jurado de la ciudad del Cusco, le entregará un sudario.

Previo a este evento, visitará Sacsayhuamán, donde será recibido por unas 75 mil personas; en el lugar rendirá homenaje a la Virgen de Belén, le entregará una Rosa de Oro.