Papa León XIV en Cajamarca: Los habitantes de estas tierras nunca han perdido la confianza en Dios

Esta mañana, el papa León XIV ofició una misa ante unos 100,000 fieles, reunidos en la explanada Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. No solo asistieron personas de la región, también residentes de distintos departamentos del norte del país.

Agradeció el cariñoso recibimiento de los feligreses y destacó que muchos hayan dejado sus labores y estudios para acompañarlo hoy y participar en esta celebración eucarística tan significativa, en varios momentos el Santo Padre se mostró emocionado.

En su mensaje, el religioso destacó, entre otros, la presencia de los miles de fieles en la explanada: “Muchos de ustedes han recorrido largas distancias para estar aquí. Algunos han venido de comunidades campesinas, dejando familias y trabajo”, dijo.

MUCHAS DIFICULTADES

También reconoció la fe de los pobladores: “Donde hay oración, hay capacidad de compromiso por los demás. Ustedes, habitantes de estas tierras, lo saben bien y, a pesar de muchas dificultades, nunca han perdido la confianza en Dios”, señaló.

“Cada paso y cada esfuerzo de las personas, en efecto, expresan un único deseo: encontrar a Jesús. Escuchar su palabra, recibir su cuerpo y su sangre y, nutridos con ese alimento, fortalecerse en la esperanza”, agregó el sumo pontífice.