Cusco: entradas agotadas y hoteles llenos ante la llegada del papa León XIV

La visita del papa León XIV ha generado gran expectativa en Cusco. A un día de su llegada, los 30.000 pases disponibles para la Plaza Mayor y los 75.000 destinados a la explanada de Sacsayhuamán se agotaron en menos de 48 horas, reflejando el interés de miles de fieles por participar en las actividades programadas para este domingo 15 de noviembre.

La demanda también se ha trasladado al sector turístico. Según información de la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo, los establecimientos de hospedaje formales de la ciudad, que cuentan con aproximadamente 35.000 camas, alcanzaron el 100 % de ocupación. Los alojamientos informales también registran una alta demanda y prácticamente no tendrían disponibilidad.

Habilitan espacios alternativos para seguir la visita papal

Ante la cantidad de personas que no consiguieron pases, se instalaron pantallas gigantes en las plazas Regocijo y San Francisco, ubicadas a pocos metros de la Plaza Mayor. Desde estos puntos, los asistentes podrán seguir las actividades del pontífice, incluida la oración del Ángelus y la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de Belén.

La ciudad también prepara un importante despliegue para recibir al papa León XIV. Cerca de 5.000 policías, 500 integrantes del Ejército y más de 5.000 voluntarios participarán en las labores de seguridad y orientación. Además, desde la medianoche del domingo se aplicarán restricciones vehiculares en la ruta que conecta el aeropuerto con Sacsayhuamán, mientras que el transporte público urbano y las operaciones aéreas tendrán suspensiones durante parte de la jornada.