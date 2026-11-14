Papa León XIV en Perú: ¿cómo terminará su jornada de este sábado 14 de noviembre?

El papa León XIV continuará este sábado 14 de noviembre su visita apostólica al Perú con actividades religiosas en Chiclayo, Cajamarca y Zaña. La jornada comenzó a las 8:00 a. m. con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo, ceremonia que incluyó una homilía del Santo Padre.

Posteriormente, a las 9:10 a. m., el pontífice partió en helicóptero rumbo a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. Allí, a las 11:00 a. m., presidió una misa campal en la explanada de la localidad, con la participación de comunidades campesinas, peregrinos y fieles de distintas zonas altoandinas. Tras concluir la celebración, emprendió el retorno a Chiclayo, donde su llegada estaba prevista para las 2:00 p. m.

Zaña será el último destino de la jornada

Luego de un almuerzo y un periodo de descanso en privado, León XIV se trasladará hasta el distrito de Zaña. A las 5:30 p. m. está previsto que participe en un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, actividad que marcará la clausura del Año Jubilar por los 300 años de la canonización del religioso.

Al finalizar esta ceremonia, el papa regresará a la Casa Episcopal de Chiclayo, donde pasará la noche. Su siguiente desplazamiento será este domingo 15 de noviembre, cuando viajará a Cusco y posteriormente a Pucallpa, como parte de su recorrido apostólico por el país.