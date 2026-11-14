Papa León XIV se reencontró con la comunidad universitaria de Chiclayo en la USAT

El papa León XIV visitó ayer la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en Chiclayo, donde fue recibido entre cánticos, aplausos y muestras de afecto. La comunidad universitaria le dio la bienvenida en un encuentro que reunió a estudiantes, docentes y representantes de distintas instituciones.

Durante la ceremonia, las autoridades de la casa de estudios destacaron el vínculo del pontífice con la universidad, donde se desempeñó como gran canciller. También recordaron su trayectoria como obispo de Chiclayo y agradecieron su regreso a una institución que forma parte de su historia.

Un mensaje para los jóvenes y la educación

La rectora Patricia Campos Olazábal resaltó la importancia de la formación humana frente a los avances tecnológicos y la inteligencia artificial. Asimismo, recordó las enseñanzas del papa sobre la dignidad de las personas, la creatividad y el papel de la educación en la sociedad.

El encuentro contó con la participación de más de 18 mil jóvenes, quienes llegaron para escuchar el mensaje del pontífice. La jornada estuvo marcada por las expresiones de alegría de los asistentes, que celebraron su reencuentro con León XIV en la ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral.