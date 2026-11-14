Papa León XIV fue recibido en Zaña con un desfile de caballos peruanos de paso

Una representación de las tradiciones lambayecanas formó parte de la llegada del papa León XIV al santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña. Ocho amazonas de la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso de Chiclayo acompañaron el vehículo papal durante el último tramo de su recorrido, ante la presencia de miles de fieles.

Las jinetes participaron con vestimentas inspiradas en las costumbres de Incahuasi y montaron ejemplares preparados para la ocasión. La comitiva ecuestre recorrió aproximadamente cuatro cuadras junto al pontífice y, al llegar al santuario, las amazonas descendieron de sus caballos para rendirle homenaje.

Una muestra de la tradición norteña ante el pontífice

La participación de las ocho mujeres permitió exhibir una de las expresiones culturales más representativas del norte peruano durante la visita papal. Los caballos fueron preparados durante varias semanas para adaptarse al recorrido y a la presencia de una multitud de asistentes.

Pedro Gamarra, instructor de la Asociación de Caballos Peruanos de Paso, manifestó la emoción que generó la invitación para formar parte de esta actividad. Para las amazonas seleccionadas, acompañar al Santo Padre representó una oportunidad de mostrar las tradiciones ecuestres de Chiclayo ante miles de personas.