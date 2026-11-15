Papa León XIV dirigirá hoy mensaje sobre la “piedad popular” desde la explanada de Sacsayhuamán

Esta mañana, ante unas 75 mil personas, el papa León XIV dará un mensaje referido a la “piedad popular” en el parque arqueológico de Sacsayhuamán; esta será la primera actividad que cumplirá en el Cusco.

También entregará la Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén desde el altar consagrado de la Basílica Catedral del Cusco y una peana, que fueron llevados con extremo cuidado hasta la explanada del parque arqueológico.

EVENTO RELIGIOSO

Al respecto, el padre Paúl Quispe Choque, de la Conferencia Episcopal, confirmó que el escenario, los coros y otros detalles están listos como se había planificado y ahora esperan el mensaje que dará el pontífice.

Destacó que el mensaje sea sobre la piedad popular, que se refiere al “hecho de renovar nuestra fe y darnos la esperanza de que cada evento religioso tiene que generar una renovación personal y espiritual”, señaló.