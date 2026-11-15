Papa León XIV rezará esta mañana el Ángelus desde la Plaza de Armas de la ciudad del Cusco

Sin lugar a dudas, el papa León XIV protagonizará hoy, ante unas 30 mil personas, uno de los momentos más significativos de su visita a la ciudad del Cusco; rezará el Ángelus desde la Plaza de Armas.

Esta oración casi siempre la dirige desde el Vaticano y es esperada por fieles de todo el mundo. Esta vez, el mensaje del pontífice llegará desde la ciudad imperial, por lo que ha despertado gran interés.

HISTORIA MILENARIA

El padre Julio Velasco, del Arzobispado del Cusco, destacó la trascendencia que tendrá este acto, debido a que el mensaje del Santo Padre llegará a los fieles de diferentes países desde territorio peruano.

Asimismo, consideró que esta importante ceremonia permitirá que el sumo pontífice dirija una interesante reflexión a toda la humanidad desde una ciudad con una historia milenaria, informa Infobae.