Oleajes ligeros ocurrirán en todo el litoral peruano desde este domingo hasta el miércoles 18 de noviembre

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav), informó que se registrarán oleajes anómalos a lo largo de todo el litoral peruano desde este domingo 15 hasta el miércoles 18 de noviembre.

El fenómeno tendrá un mayor impacto en aquellas áreas que presentan playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el noroeste y oeste, por lo que el organismo técnico recomendó adoptar acciones preventivas oportunas para evitar accidentes o daños personales y materiales.

Según el reporte oficial, el litoral norte (desde Tumbes hasta Salaverry) experimentará el arribo de oleaje ligero del oeste y noroeste desde la mañana de este domingo. En tanto, en el litoral centro, que comprende la zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, el fenómeno se presentará desde la tarde, mientras que en el litoral sur (desde San Juan de Marcona hasta Tacna) las condiciones se manifestarán con oleaje ligero del oeste a partir de la mañana del lunes 16 de noviembre.

Factores oceanográficos y medidas de seguridad

La institución castrense detalló que estas condiciones se ven influenciadas porque el nivel del mar se encuentra por encima de su normal debido al persistente calentamiento de la masa de agua, lo cual incrementa la altura de las olas incidentes en algunas zonas costeras. Asimismo, se suma la fase lunar actual de luna nueva en tránsito hacia cuarto creciente para este 17 de noviembre, factor que incide directamente en el aumento del nivel de marea en diversos puntos de la costa.

Ante este panorama, la Dihidronav exhortó a los gobiernos regionales, locales, capitanías de puerto, empresas de la comunidad acuática y a toda la población costera o vinculada a actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo a acatar rigurosamente las medidas de seguridad dispuestas. El objetivo principal de estas recomendaciones es salvaguardar la vida humana en las zonas de influencia mientras se mantengan los efectos del fenómeno.