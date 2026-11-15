Papa León XIV: Agustín Lozano le regaló camiseta de la bicolor durante despedida de Chiclayo

Durante la despedida del papa León XIV de la ciudad de Chiclayo, para continuar viaje al Cusco, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, le regaló una camiseta de la Selección Peruana.

La prenda tenía un detalle muy especial: estaba personalizada con el nombre apostólico del sumo pontífice, «León XIV», como un recuerdo de su visita a nuestro país, que el día de mañana culmina con una misa en Lima.

MOMENTOS CURIOSOS

El gesto del titular de la FPF fue uno de los momentos curiosos durante la partida del papa León XIV rumbo a la ciudad del Cusco, donde tendrá dos actividades, una en la explanada de Sacsayhuamán y otra en la Plaza de Armas.

El religioso cumplió una intensa actividad, en Chiclayo rindió homenaje a la Virgen Inmaculada, en Zaña a Santo Toribio de Mogrovejo y ofició una multitudinaria misa en las pampas de Santa Cruz de Succhabamba en Cajamarca.