Papa León XIV detiene su recorrido en Chiclayo para bendecir a su ahijada peruana

Durante su visita oficial a la ciudad de Chiclayo, el papa León XIV detuvo un momento su recorrido entre la multitud, al reconocer la voz de Héctor Camacho, padre de su ahijada peruana Mildred Camacho.

El sumo pontífice giró, preguntó por la joven e interrumpió su paso hasta acercarse para darle su bendición, según relató la propia Mildred en sus redes sociales, donde el video del encuentro se difundió rápidamente y calificó el episodio como un momento "mágico e indescriptible".

La joven destacó también el respaldo de los asistentes que la rodeaban en ese instante, señalando que personas desconocidas la ayudaron y celebraron junto a ella al enterarse de su vínculo con el santo padre. Para Camacho, ese gesto colectivo resultó tan significativo como la bendición de su padrino, demostrando que el lazo entre ambos permaneció intacto a pesar de la distancia y los cargos que el sacerdote asumió en la jerarquía eclesiástica.

Origen del vínculo en Piura y Trujillo

La relación entre la familia Camacho y el Santo Padre se remonta a mediados de la década de 1980, cuando Robert Prevost llegó a Chulucanas, en la región Piura, tres años después de su ordenación sacerdotal. Durante su labor como vicepárroco de la catedral de la Sagrada Familia, el entonces sacerdote estadounidense trabajó estrechamente con Héctor Camacho, quien se desempeñaba como monaguillo.

Posteriormente, tras un breve retorno a Estados Unidos, Prevost fue destinado a Trujillo entre 1988 y 1999. En 1996, tras el nacimiento de Mildred, Héctor le solicitó que apadrinara a la recién nacida y le pusiera el nombre de su madre fallecida, el hoy pontífice aceptó, viajó a Chulucanas para oficiar la ceremonia de bautizo.