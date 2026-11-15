Papa León XIV celebra histórica misa en la Amazonía peruana ante 70 mil fieles

El papa León XIV presidió una histórica misa multitudinaria en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, en Pucallpa, marcando la primera vez que un pontífice celebra una Eucaristía en la Amazonía peruana. Alrededor de 70 mil fieles se congregaron en el recinto deportivo para participar en la ceremonia religiosa, que reunió a representantes de ocho vicariatos de cinco regiones del país.

El santo padre llegó al establecimiento a las 4:34 p. m., donde fue recibido entre aplausos, banderas del Vaticano y muestras de emoción de los asistentes. Desde el papamóvil, recorrió las instalaciones para saludar a los miles de feligreses que aguardaban su presencia, en medio de una jornada marcada por las altas temperaturas, que alcanzaron los 33 grados en la ciudad de Pucallpa.

Antes de la celebración eucarística, León XIV sostuvo un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos originarios de la Amazonía en Yarinacocha. Durante su mensaje, expresó su preocupación por los daños ambientales que afectan a la región y denunció la deforestación indiscriminada, la contaminación de los ríos por la minería ilegal y los derrames de petróleo. Asimismo, recordó a los líderes indígenas asesinados por defender sus territorios y exigió justicia.

ACONTECIMIENTO HISTÓRICO

En otro momento de su intervención, el pontífice dirigió un mensaje especial a las personas enfermas y cuestionó la discriminación que enfrentan por su condición de salud. «La enfermedad es vista como una desgracia que apaga el valor de una persona. ¡Qué gran mentira!», expresó. Su visita a Ucayali se convirtió así en uno de los acontecimientos centrales de su recorrido apostólico por el Perú, con un llamado a proteger la Amazonía y defender la dignidad de sus habitantes.