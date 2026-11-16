Sismos en Ica: se registran dos movimientos telúricos de magnitudes 5.4 y 5.1

Dos sismos de magnitudes 5.4 y 5.1 se registraron la mañana de este lunes 16 de noviembre en Ica, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los movimientos telúricos ocurrieron a las 11:16 a. m. y a las 11:23 a. m., respectivamente, y causaron alarma entre los habitantes de la región.

De acuerdo con la información difundida por el IGP, el primer temblor tuvo una profundidad de 31 kilómetros y su epicentro se ubicó en Marcona, en la provincia de Nasca. El segundo sismo se registró en La Palpa, a una profundidad de 41 kilómetros.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían reportado personas heridas, víctimas mortales ni daños materiales de consideración. Cabe recordar que el viernes 13 de noviembre se registró un sismo de magnitud 5.9.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes y otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Asimismo, aconseja evacuar de manera ordenada hacia las zonas seguras previamente identificadas. Si no es posible abandonar el inmueble, es importante ubicarse en una zona segura interna. También recomienda contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad.