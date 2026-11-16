Jennifer Infantas analiza mensajes de León XIV en el Perú: “Está al tanto de lo que pasa en el país”

Desde la llegada del papa León XIV al Perú, el miércoles 11 de noviembre, los peruanos han seguido sus recorridos por diversos puntos del país y los mensajes que ha dejado en las regiones que ha visitado. La analista política Jennifer Infantas opinó sobre los discursos del santo padre durante estas visitas.

En una entrevista con Panamericana Televisión, Infantas indicó que el sumo pontífice de la Iglesia católica se refirió a los problemas que aquejan al Perú. Además, enfatizó que Robert Prevost conoce los temas que mantienen en vilo a los ciudadanos.

“El hecho de que haya vivido en el Perú da una perspectiva distinta respecto a la situación económica, social y la realidad que vivimos como país. En los discursos ha dirigido un mensaje de acuerdo con las realidades de las regiones (…) Está al tanto de lo que viene sucediendo en el país. El mensaje, en general, ha sido un llamado a que los líderes de Latinoamérica se den al pueblo (…) Es un papa que ha dejado muchos mensajes a empresarios, autoridades y ciudadanos (…) En el Perú ha hablado mucho de la Amazonía”, manifestó.

EL MENSAJE MÁS IMPORTANTE DEL PAPA LEÓN XIV

De acuerdo con el análisis de Jennifer Infantas sobre los mensajes que compartió el papa León XIV durante sus visitas a las regiones del país, el santo padre dejó clara su postura: el desarrollo económico debe reflejarse en beneficios para los ciudadanos.

“En estos momentos se habla de la macroeconomía y de las cifras del país. El papa nos ha dicho claramente que el desarrollo y la estabilidad del país no pueden medirse solamente en indicadores económicos; eso tiene que trasladarse a las oportunidades. Una economía que mide los resultados en la población”, sentenció la especialista.