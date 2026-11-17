En un amplio operativo policial, se detuvo a un integrante del grupo autodenominado 'el Cártel de los Zetas'; el sujeto fue capturado en la avenida Nicolás de Piérola, a la altura del puente San Isidro, en Trujillo, región La Libertad.

Al sujeto, identificado como Robert U., de 37 años, conocido con el alias de 'Zeta', se le decomisó armas de fuego, municiones y otros elementos vinculados a la agrupación. En todo momento el hombre guardó absoluto silencio.

ACTIVIDADES EXTORSIVAS

Según investigaciones, el intervenido, junto a otros integrantes de la banda, estaría relacionado con actividades extorsivas a comercios, profesionales y empresas en las provincias liberteñas de Chepén, Ascope y Pacasmayo.

La operación estuvo a cargo del Grupo Seis de la División de Investigación contra la Extorsión. Durante la inspección a la casa del sujeto se encontraron 18 stickers con el emblema de la banda criminal, dos celulares y un auto.