El Ejército del Perú implementó un “puente terrestre” con un camión para llevar pobladores, alimentos y mercadería a localidades afectadas por la activación de la quebrada Bocatán, en el distrito de Casitas, provincia de Contralmirante Villar, Tumbes.

La emergencia, ocasionada por las intensas lluvias, provocó la interrupción de las vías de acceso y dejó aisladas a varias comunidades. Al retorno, la unidad militar traslada a personas enfermas y mercadería, principalmente verduras y yuca, a la ciudad.

HOSPITALES DE LA CIUDAD

La emergencia afecta al menos a 10 centros poblados del distrito de Casitas, donde viven unas 1.500 personas. Las localidades aisladas son Tacna Libre, Bellavista, El Palmo, Cherellique, La Choza, Ciénego Sur, Ciénego Norte, Chicama, El Cardo y Averías.

Los efectivos de la Novena Brigada Blindada del Ejército realizan este trabajo, iniciado la tarde de ayer, que es saludado por todos los pobladores. Trascendió que el “puente terrestre” se mantendrá hasta que las carreteras de acceso sean habilitadas.