La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informó este lunes que el encuentro del papa León XIV en Sacsayhuamán, realizado el último domingo, no ocasionó daños al patrimonio cultural. La actividad congregó a miles de fieles y contó con vigilancia permanente para preservar las construcciones de la época inca.

¿Cómo se protegió el Parque Arqueológico?

El jefe del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, arqueólogo Francisco Solís, explicó que los servidores de la entidad concentraron la vigilancia en sectores restringidos como los Baluartes, cerro Suchuna, Rodadero, Qocha y Chikana Chica. Además, señalizaron las vías de ingreso y salida para orientar el desplazamiento de los asistentes.

Las labores continuaron después del encuentro con la limpieza de la explanada y las zonas aledañas, donde se recogieron más de 34 metros cúbicos de residuos sólidos. Solís destacó el trabajo continuo del personal durante la actividad y su participación en el cuidado del recinto arqueológico.

León XIV se reunió con fieles y rezó el Ángelus en Cusco

Durante su visita a Sacsayhuamán, el papa León XIV participó en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular. Miles de personas acudieron al parque arqueológico de Cusco para escuchar el mensaje del pontífice.

Después de esta actividad, el papa se trasladó a la Plaza Mayor de Cusco, donde realizó la oración del Ángelus en los exteriores de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.