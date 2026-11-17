La Contraloría General de la República identificó deficiencias en el Hospital Regional José Mendoza Olavarría II-2 y en los centros de salud Andrés Araujo y San Jacinto de Tumbes, que limitarían su capacidad para atender un aumento de casos de dengue.

Señalan también que el mencionado nosocomio regional no tiene pruebas rápidas de dengue ni reactivos. Asimismo, se identificó que tiene medicinas en exceso, con riesgo de vencimiento, y que su banco de sangre carece de plaquetas.

Respecto al Centro de Salud Andrés Araujo, indican que no tiene pruebas rápidas de despistaje, tiene un stock de medicinas escaso y posee 3146 dosis de vacuna contra el dengue, aunque solo el 18.4 % de la población recibió la primera dosis.

STOCK INSUFICIENTE

Respecto al Centro de Salud San Jacinto, el informe de la Contraloría revela que carece de pruebas rápidas, tiene un stock de medicinas insuficiente y 180 dosis de vacunas están sin rotación. Su depósito de medicamentos supera los 38 °C.

A esto se suma que la cadena de frío para la conservación de vacunas no tiene climatización; así lo revela el Informe de Visita de Control n.° 20076-2026-CG/SALUD-SVC, cuyo periodo de evaluación fue del 12 al 16 de octubre de 2026.