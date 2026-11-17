Un derrumbe ocasionado por la activación de una quebrada, bloqueó el kilómetro 276 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la región Amazonas, producto de las intensas lluvias que se registran.

Debido a este deslizamiento, se interrumpió de manera total el tránsito vehicular que se dirige hacia Chachapoyas y diversas localidades de la selva, afectando la conectividad terrestre en la zona.

El incidente afectó específicamente el tramo comprendido entre las localidades de Aserradero y Pedro Ruiz. Esta interrupción vial genera inconvenientes en el desplazamiento habitual de los ciudadanos y el transporte de carga, limitando el flujo normal entre importantes puntos de la región nororiental.

Limpieza y medidas para transportistas

Ante esta emergencia climática, el personal de atención de la concesionaria se desplaza hacia la zona afectada para ejecutar las labores de limpieza correspondientes. Los equipos técnicos tienen el objetivo de retirar todo el material acumulado sobre la plataforma vial para restablecer la circulación a la brevedad posible.

Debido a que la situación afecta la conexión terrestre entre importantes localidades de Amazonas, se recomienda a los transportistas y pasajeros tomar las precauciones necesarias. Asimismo, se aconseja a los usuarios mantenerse informados sobre el avance de los trabajos y la posterior rehabilitación de este tramo de la carretera.