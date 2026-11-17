El dengue en Áncash suma cinco fallecidos en lo que va del año. El caso más reciente corresponde a un hombre de 38 años, del centro poblado de Villa Hermosa, en Casma, quien falleció la madrugada del domingo en el Hospital III de EsSalud de Chimbote. El paciente presentó complicaciones después de acudir a distintos establecimientos médicos, según informaron las autoridades sanitarias de la región.

¿Qué sucedió?

El director de la Red de Salud Pacífico Sur, Miguel Santa María Flores, informó que el hombre fue atendido inicialmente en el centro de salud de EsSalud en Casma y luego retornó a su vivienda. Al no mejorar, acudió a una clínica privada, donde fue evaluado y enviado a casa. La tarde del sábado, su condición se agravó y fue trasladado al Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma.

Ante la gravedad del cuadro, el personal médico dispuso su referencia al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en Nuevo Chimbote. Sin embargo, el director regional de Salud de Áncash, Ricardo Natividad Collas, confirmó que el fallecimiento ocurrió en el Hospital III de EsSalud de Chimbote. La Red de Salud Pacífico Sur investiga las circunstancias del traslado y anunció coordinaciones para evitar demoras en la atención de pacientes graves.

Casma concentra cuatro de las cinco muertes por dengue en Áncash

Santa María Flores señaló que el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón afrontaría una sobrecarga de pacientes con dengue y que alrededor del 30 % de los casos atendidos correspondería a asegurados. Frente al avance de la enfermedad en Casma, anunció que solicitará al alcalde provincial convocar de emergencia al Consejo Provincial de Salud para compartir información y establecer compromisos entre las instituciones.

El funcionario también pidió a las UGEL de Casma y Santa suspender temporalmente los campeonatos escolares masivos, al señalar la vulnerabilidad de la población infantil frente a esta enfermedad. Los cinco fallecidos registrados en Áncash son un menor de 11 años, un adulto mayor de 78, dos mujeres de 42 y 33 años y el hombre de 38 años.