La valiente intervención de los vecinos del centro poblado de Secocha, en la provincia de Camaná, Arequipa, evitó que una mujer fuera víctima de una agresión mortal, por parte de un sujeto que tendría problemas mentales.

La víctima estaba sometida por el hombre que la sujetaba fuertemente del cuello y la amenazaba con golpearla en la cabeza con una piedra. Los moradores intervinieron, ya que la mujer podía ser asesinada en cualquier momento.

ATAQUE DE NERVIOS

Los pobladores aprovecharon un momento de distracción del sujeto, cuya identidad no fue revelada, para quitarle la enorme piedra; fue reducido a golpes. La intervención permitió liberar a la mujer que sufrió un ataque de nervios.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes. El individuo habría protagonizado anteriormente comportamientos similares contra otras personas de la localidad, sobre todo mujeres.