Los manifestantes exigen al Ministerio de Economía y Finanzas garantizar el presupuesto para continuar la construcción del puente y la carretera hacia este distrito turístico de San Martín.

Los pobladores y transportistas del distrito de Sauce, en la región San Martín, iniciaron este martes 17 de noviembre un paro de 48 horas para exigir el financiamiento que permita garantizar la continuidad de las obras del puente y la carretera que conecta con esta localidad. Como parte de la medida de protesta, los manifestantes bloquearon la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura del ingreso a Cabo Leveau, colocando montículos de tierra para impedir el tránsito vehicular.

La protesta ha generado largas filas de vehículos a ambos lados de la vía, perjudicando a pasajeros, transportistas y demás usuarios que necesitan desplazarse hacia Sauce y otras localidades. Los manifestantes demandan que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asegure los recursos necesarios para que los trabajos no se paralicen durante el año 2027.

Los pobladores también cuestionaron la gestión del Gobierno Regional de San Martín, encabezado por Walter Grundel Jiménez, debido a los retrasos en la ejecución del proyecto. Según los reclamos difundidos durante la jornada, la obra registra menos del 30 % de avance físico, pese a que han transcurrido varios años desde el inicio de las gestiones para concretarla. Asimismo, cuestionaron el tiempo que tomó el proceso de licitación.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Los manifestantes esperan que las autoridades regionales atiendan sus demandas y brinden una solución que garantice la continuidad de esta importante infraestructura vial. El paro de 48 horas continuará este miércoles 18 de noviembre, mientras la población de Sauce insiste en que el proyecto resulta fundamental para el desarrollo económico y turístico del distrito y de toda la región San Martín.