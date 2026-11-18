Los familiares de la víctima exigieron una investigación, mientras los pobladores cuestionaron la respuesta de los servicios de emergencia.

Un trabajador identificado como David Béjar perdió la vida tras sufrir un accidente mientras participaba en la ampliación del sistema de desagüe en el barrio Inambari, ubicado en el distrito de Asillo, provincia de Azángaro, región Puno.

El obrero quedó sepultado luego de que una considerable cantidad de tierra se desprendiera, lo que movilizó a sus propios compañeros y vecinos de la zona, quienes tras lo ocurrido iniciaron con las labores de rescate.

Según los reportes preliminares, el trabajador permaneció atrapado bajo tierra durante más de 30 minutos antes de ser liberado y trasladado de urgencia al establecimiento de salud del distrito, donde pese a los esfuerzos de los médicos, no pudieron evitar su fallecimiento.

CUESTIONAN AUSENCIA DE AMBULANCIA

Los pobladores y trabajadores expresaron su indignación por la presunta falta de respuesta de los servicios de emergencia. Según denunciaron, la ambulancia del establecimiento de salud no acudió al lugar del derrumbe, por lo que los compañeros de David Béjar y los vecinos tuvieron que encargarse de rescatarlo y gestionar su traslado por sus propios medios.

Asimismo, cuestionaron que efectivos policiales y representantes de otras entidades tampoco llegaran oportunamente para atender la emergencia, lo que despertó aún más los reclamos entre los habitantes de Asillo.

EXIGEN INVESTIGACIÓN

Por otro lado, este suceso vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad en las que se ejecutan las obras de construcción en la región. Asimismo, los familiares de la víctima exigieron a las autoridades que se realicen las investigaciones correspondientes.