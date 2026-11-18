El conductor fue atacado por sujetos armados mientras permanecía dentro de su automóvil, en la calle Antenor Ortega. Los responsables escaparon tras dispararle en reiteradas oportunidades.

Un nuevo ataque armado registrado en la provincia de Trujillo terminó con la vida de un taxista que se encontraba dentro de su vehículo en la calle Antenor Ortega, ubicada en el distrito de El Porvenir.

El conductor fue interceptado por sujetos desconocidos que abrieron fuego en su contra y lo dejaron sin vida. Según los primeros reportes, los delincuentes llegaron hasta el lugar y dispararon en reiteradas oportunidades contra el trabajador del volante, quien no tuvo posibilidades de escapar del atentado.

Luego de perpetrar el crimen en plena vía pública, los responsables huyeron con rumbo desconocido, mientras los vecinos quedaron alarmados por lo sucedido.

POLICÍA INVESTIGA ASESINATO EN EL PORVENIR

Asimismo, los efectivos de la Policía Nacional deberán recoger evidencias en la escena del ataque y realizar las diligencias correspondientes para reconstruir los momentos previos al asesinato, así como identificar a los sujetos que perpetraron el atentado.

Por ahora, tampoco se ha establecido el motivo del homicidio, sin embargo los vecinos del sector expresaron su preocupación por los constantes hechos criminales registrados y demandaron a las autoridades mayores medidas de seguridad.

OTRO ATAQUE ARMADO

Por otro lado, este nuevo asesinato se suma a una balacera registrada días atrás en el mismo distrito de El Porvenir. En donde aproximadamente a las 7:00 p. m. en una vivienda ubicada en la cuadra 17 de la avenida Sánchez Carrión, donde sujetos desconocidos irrumpieron violentamente y dispararon contra las personas que se encontraban en el inmueble.