La circulación de scooters, patinetas y motos eléctricas en diferentes espacios públicos de Arequipa podría tener nuevas restricciones. Ante la falta de disposiciones municipales específicas y el riesgo de accidentes, el regidor provincial José Suárez anunció que presentará una propuesta de ordenanza para regular el desplazamiento de estos vehículos en la ciudad.

Actualmente, estos medios de transporte se movilizan por calles, avenidas y hasta veredas, sin una delimitación clara de las zonas permitidas, generando preocupación por la convivencia entre los usuarios de vehículos eléctricos, conductores y peatones, especialmente en las vías de mayor tránsito.

PROPONEN VÍAS AUTORIZADAS

El regidor José Suárez explicó que la Municipalidad Provincial de Arequipa deberá determinar qué calles y espacios públicos podrán utilizar estos medios de transporte. Para ello, la Gerencia de Transportes tendrá que elaborar un estudio técnico que permita identificar las vías adecuadas y establecer las zonas donde estará restringida su circulación.

Asimismo, se busca ordenar el desplazamiento de estos vehículos y reducir los riesgos para peatones y conductores. De esta manera, se pretende establecer criterios que permitan diferenciar las condiciones de circulación de scooters, patinetas, motos y trimotos eléctricas, considerando las características de cada unidad.

USUARIOS DEBERÍAN UTILIZAR CASCOS

Por otro lado, Suárez también precisó que existe una diferencia normativa entre las motos y trimotos eléctricas y los denominados vehículos de movilidad personal, como los scooters y las patinetas. "Hay que diferenciar las motos y trimotos eléctricas de los vehículos de movilidad personal, como los scooters y las patinetas. Estos últimos no requieren licencia de conducir ni SOAT, porque así lo establece la norma nacional, pero sí deben utilizar casco. Sin embargo, vemos que muchos circulan sin este implemento de seguridad", sostuvo.